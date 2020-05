Ed Sheeran, lezione di musica agli alunni di una scuola

Dopo l’intervento di John Bon Jovi durante la lezione online di una scuola statunitense, anche Ed Sheeran ha deciso di sorprendere gli alunni di una piccola classe di alunni. La popstar si è trasformato in maestro di chitarra e ha regalato un momento di vera gioia agli studenti della Ecclesbourne Primary School a sud di Londra. L’iniziativa è nata grazie all’invito dell’amico Timothy Spoerer, che lavora come direttore musicale. A causa dell’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), il professore svolge le sue lezioni tramite l’app Zoom e per ravvivare la sua classe ha deciso di chiamare l’amico Ed Sheeran per una lezione di chitarra. Il cantautore ha insegnato agli studenti come suonare "Perfect", una delle sue canzoni più famose.

Niente musica nel 2020

Ed Sheeran (FOTO) ha raccontato le tante difficoltà che ha dovuto superare per raggiungere il successo e ha spiegato che il suo rendimento scolastico non era dei migliori: "Non ero molto bravo a scuola, anzi ho pensato per molto tempo di essere un idiota. Non riuscivo a fare matematica, scienze e inglese e mi avevano detto che per avere successo nella vita, dovevi saper fare quelle cose". Poi ha raccontato i suoi inizi spiegando che la sua passione lo ha portato a suonare ovunque. Solo dopo le parole del padre ha capito che tutto ciò lo rendeva felice e che doveva impegnarsi: “Volevo che la musica fosse il mio lavoro ma c'era tanto da fare e da lottare. Pagavo le bollette suonando cover ai matrimoni”. Durante la lunga chiacchierata con gli studenti della scuola elementare, Ed Sheeran ha anche svelato che non pubblicherà canzoni nel 2020 e che il suo obiettivo è avere un anno off senza fare nulla per tornare alla vita normale.