Ed Sheeran, battuta all'asta una copia di "Spinning Man"

Il motivo è alquanto semplice. Al mondo ne esistono soltanto 21 copie. Di queste, ben 19 sono in possesso dello stesso Sheeran. Per scoprire le origini di questo disco è necessario tornare indietro nel tempo, fino al 2001. Ed era soltanto un ragazzino, 13 anni , e, per quanto molto dotato, vantava uno stile ancora acerbo. Le idee messe nero su bianco erano ben distanti da quelle attuali, com’è giusto che sia, data l’età. Il calderone d’emozioni del tempo si trasforma in tredici tracce, poste all’interno di un disco, masterizzato 20 volte, dal titolo “Spinning Man”.

L’album venne registrato totalmente da lui, in solitaria. Brani acustici spediti a discografici inglesi e irlandesi, nella speranza di ricevere qualche risposta positiva. Da allora tutto è cambiato nella sua vita, considerando come un decennio dopo abbia realizzato il suo vero debutto con “+”, dando il via a una scalata verso il successo.

Oggi è uno degli artisti più apprezzati al mondo ma il pensiero di quel disco lo ha tormentato per anni. Una volta raggiunta la vetta, ha tentato di dare la caccia alle copie ancora in circolazione. Delle 21 realizzate, ne ha ritrovate 19. Un risultato ottimo ma non bastevole a far piombare il disco nel totale oblio.

Spinning Man battuto all’asta

Ecco dunque che una copia del ricercatissimo “Spinning Man” è stata battuta all’asta per la cifra record di 50mila sterline, come riferito dalla “BBC”. La base d’asta presso l’Omega Auctions era di 10mila sterline. Un disco a dir poco acerbo, considerando come nome dell’artista e titolo siano scritti a mano, sulla superfice del CD, con un pennarello. Insieme al disco è stato fornito anche un bootleg, con la presentazione dell’artista, i crediti e i ringraziamenti per la sua famiglia. Il tutto era in possesso di un ex discografico irlandese, che aveva ricevuto l’album tra il 2008 e il 2009, quando Sheeran si trasferì a Londra a caccia del grande successo.

La casa d’aste ha diffuso una nota in merito: “Si tratta di un artefatto molto importante per la storia della musica contemporanea. Una vera e propria pietra miliare nel processo di crescita di una delle più grandi pop star al mondo. Lo stesso cantante aveva parlato apertamente del disco all’interno del suo libro “A Visual Journey”: “In giro dovrebbero esserci circa 20 copie di ‘Spinning Man’. Io ne posseggo 19. Non voglio che nessuno ne abbia una copia. La maggior parte dei brani riguarda una ragazza di nome Claire. È stata il mio primo amore, a 13 anni”.

Non sono mancate le polemiche in merito all’asta. I portavoce del cantante avrebbero infatti messo in dubbio l’autenticità della copia, mancando un adesivo con il nome dell’artista e il titolo del disco. L’Omega Auctions ha però garantito in tal senso.