duetme, Ed Sheeran lancia su TikTok una challenge per duettare con lui

"Ciao ragazzi. Afterglow è una canzone che ho scritto l'anno scorso e che volevo pubblicare per voi. Non è il primo singolo del prossimo album, è solo una canzone che amo e spero amiate anche voi. Godetevela! Spero passiate le festività natalizie e il Capodanno in sicurezza e felici” ha scritto lo scorso 21 dicembre, lanciando il nuovo singolo.

Ed Sheeran tra l’Italia e la beneficenza

Il singolo invernale, regalo di Natale di Ed Sheeran ai suoi fan, non è l’unica sorpresa che il cantante inglese ha regalato nelle scorse settimane. A inizio dicembre è stato ospite in Umbria della Locanda Manfredi di Paciano (la foto social di rito lo ritrae con la mascherina sul volto).

È proprio nel borgo umbro di Paciano, sulle rive del Lago Trasimeno, che Ed Sheeran ha comprato la sua casa italiana. Una villa storica, con venti stanze, circondata da vigne e da ettari di terreni.

Ancora prima, il cantante si era reso protagonista di uno splendido gesto di beneficenza. Secondo quanto riportato dal The Sun, avrebbe donato 10mila sterline attraverso la sua fondazione The Framlingham Foundation Trust all’ospedale in cui sua nonna era in cura, in segno di ringraziamento. La donazione è stata destinata nello specifico alla League Of Friends, che offre sostegno finanziario e psicologico all’Aldeburgh Community Hospital, e al suo progetto “Sensory Garden Project”, per l’acquisto di strumenti musicali per la riabilitazione e il recupero dei pazienti.