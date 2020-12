Ed Sheeran: "Afterglow", il testo del nuovo singolo

Il cantautore pubblica a sorpresa una nuova canzone e sottolinea che non è in arrivo un nuovo album, ma è semplicemente un regalo per i suoi fan

Un regalo di Natale indimenticabile per i fan di Ed Sheeran ( FOTO ). Il cantautore ha pubblicato il nuovo singolo “ Afterglow ”, annunciato ieri come dono natalizio e rivelato prima da una radio britannica e poi ufficialmente solo poche ore dallo stesso artista. Con un post su Instagram Ed Sheeran ha ufficializzato l’uscita di “Afterglow”. Un video estratto della canzone e un messaggio ai follower per spiegare la nascita del nuovo singolo: “Ciao ragazzi. Afterglow è una canzone che ho scritto lo scorso anno e ho voluto pubblicarla per voi . Non è il primo singolo del nuovo album, è solo una canzone che amo e spero possa piacervi. Trascorrete un felice e sicuro anno nuovo. Torno nella terra dei papà, ciao”. Ed Sheeran sottolinea così il suo impiego a tempo pieno di papà dopo la nascita della figlia.

Non si tratta quindi di un estratto del nuovo album , ma di un singolo estemporaneo da regalare ai fan al termine di un anno davvero complicato per tutti. Un’autentica sorpresa considerando che da molte settimane Ed Sheeran non pubblicava contenuti sui social . Il cantautore aveva annunciato la nascita di sua figlia Lyra , prima di tornare nel silenzio e godersi l’amore della famiglia. Con la pubblicazione del nuovo singolo “Afterglow” è stato rilasciato anche il video ufficiale.

Il testo di “Afterglow”

Stop the clocks it’s amazing

You should see the way the light dances off your hair

A million colours of hazel, golden and red

Saturday morning is fading

The sun’s reflected by the coffee in your hand

My eyes are caught in your gaze all over again

We were love drunk waiting on a miracle

Trying to find ourselves in the winter snow

So alone in love like the world had disappeared

Oh I won’t be silent and I won’t let go

I will hold on tighter ‘til the afterglow

And we’ll burn so bright ‘til the darkness softly clears

Oh I will hold on to the afterglow

Oh I will hold on to the afterglow

The weather outside’s changing

The leaves are buried under six inches of white

The radio is playing, Iron & Wine

This is a new dimension

This is a level where we’re losing track of time

I’m holding nothing against it, except you and I

We were love drunk waiting on a miracle

Trying to find ourselves in the winter snow

So alone in love like the world had disappeared

Oh I won’t be silent and I won’t let go

I will hold on tighter ‘til the afterglow

And we’ll burn so bright ‘til the darkness softly clears

Oh I will hold on to the afterglow

Oh I will hold on to the afterglow