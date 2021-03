Ed Sheeran torna a cantare live con l'inedito "Visiting Hours". VIDEO

Le parole del cantante

approfondimento

Ed Sheeran: i suoi look più famosi

“I wish that heaven/Had visiting hours/So I just could show up/And bring good news/That she’s getting older/And I wish that you’d met her/The things that she’ll learn from me/I got them all from you”. “Desiderei che il paradiso avesse degli orari di visita, così che possa venirti a trovare e portarti buone notizie, che lei sta crescendo, e mi sarebbe piaciuto che tu l’avessi incontrata. Le cose che imparerà da me, io le ho imparate tutte da te”. Sono frasi toccanti quelle che Ed Sheeran ha voluto dedicare all’amico nella sua nuova canzone.

Come ha lui stesso raccontato, il brano è stato scritto nelle ultime due settimane che il musicista ha passato a casa, in totale quarantena, per prepararsi e poter partecipare dal vivo all’evento australiano della Rod Laver Arena. “Avevo una chitarra con me. E quando è così, che si tratti di buone notizie, cattive notizie o qualsiasi altra cosa, trovo sempre il modo migliore per elaborare le cose. Lo faccio scrivendo canzoni. Eccone una che ho finito la scorsa settimana” ha esordito Sheeran presentando la canzone al pubblico presente, a quello televisivo e alla stampa.

A lui e al suo ricordo, ha dedicato anche toccanti post su Instagram.