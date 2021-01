Ed Sheeran, Sting, Elton John: le star inglesi contro la Brexit

Oltre 100 musicisti hanno firmato una lettera aperta sul Times per protestare contro il governo inglese, ritenuto colpevole di averli abbandonati dopo la Brexit Condividi:

Sono oltre 110 gli artisti inglesi che hanno firmato una lettera pubblicata sul Times per protestare contro il governo inglese, colpevole a detta loro di averli abbandonati dopo la Brexit. E sono nomi che fanno rumore. Ci sono Sting, Elton John, Ed Sheeran, Liam Gallagher, Radiohead, Bob Geldof, Brian May dei Queen, Robert Plant dei Led Zeppelin, Peter Gabriel e Kim Wilde. Ma anche cantautori come Judith Weir, il direttore Simon Rattle e la violoncellista Nicola Benedetti. Firmatari della lettera, anche numerose band itineranti, anche loro "vergognosamente" lasciate sole dopo il distacco da parte del Regno Unito dalla Unione Europea, avvenuto lo scorso 31 dicembre.

Nella lettera pubblicata sul Times le star dello spettacolo denunciano come gli accordi "abbiano reso l'Europa una no-go zone per i musicisti". Dopo la fine della libera circolazione tra il continente e il Regno Unito si devono ottenere visti individuali prima di recarsi in qualsiasi paese dell'Unione Europea, con conseguenti costi aggiuntivi (anche permessi di 350 sterline per strumenti musicali e altre attrezzature) e beghe burocratiche che renderanno "molti tour insostenibili".

Londra e Bruxelles si incolpano a vicenda per questa situazione ma - dicono i firmatari - a farne le spese saranno i musicisti, specialmente i giovani e gli emergenti "che già fanno fatica a tenere la testa fuori dall'acqua". La pandemia (GLI AGGIORNAMENTI) ha già ampiamente devastato l'industria musicale del Regno Unito a cui adesso si devono aggiungere le difficoltà, le restrizioni della Brexit che rendono ancora più faticosa e lontana la prospettiva di un ritorno alle sale da concerto, ai tour e ai festival.