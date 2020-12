13/25 ©ANSA

Il 29 marzo 2019, dopo aver offerto le sue dimissioni, in cambio del sì all'accordo di divorzio dall'Ue, Theresa May sottopone per la terza volta alla Camera dei comuni l'intesa con Bruxelles. E viene sconfitta ancora, con 344 no contro 286 sì. Tramonta così la possibilità offerta dalla Ue di far slittare la Brexit dal 29 marzo al 22 maggio. Lo scenario del "no deal" si fa sempre più probabile, con la data chiave fissata al 12 aprile