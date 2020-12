Brexit, atteso annuncio accordo Ue-Regno Unito. Negoziati nella notte

Secondo quanto riporta la Bbc, fonti dell'Ue hanno affermato che il premier britannico Boris Johnson e il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sono stati in contatto nei giorni scorsi per tentare di sbloccare la situazione prima di una pausa attesa nei negoziati per il Natale.

Le trattative sulla pesca

Le quote di pesca sono uno degli ultimi ostacoli da superare per arrivare all'intesa. Il Regno Unito ha insistito per avere il controllo nelle sue acque dal primo gennaio e per trattenere una quota maggiore delle catture rispetto a quella prevista dall'attuale sistema di quote. L'Ue vorrebbe introdurre gradualmente un nuovo sistema di pesca per un periodo più lungo e mantenere un maggiore accesso alle acque del Regno Unito per le barche provenienti da Francia, Spagna e altri Stati membri.