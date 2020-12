12/16 ©Ansa

15 GENNAIO 2019: il Parlamento britannico respinge l’accordo sulla Brexit. Non sarà l'ultima volta. La bocciatura porta alle dimissioni May, che aveva promesso di lasciare se l'intesa non fosse stata approvata. Dopo numerosi rinvii, il termine per chiudere la trattativa viene prorogato al 31 gennaio 2020