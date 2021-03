Harry Styles canta Watermelon Sugar ai Grammy 2021: esibizione calda

Al suo debutto agli Oscar della Musica, l'ex One Direction si aggiudica il premio Best Pop Solo Performance. Con una sua esibizione ha aperto questa anomala edizione 2021 Condividi:

Come una premonizione. Anche se nell’anno dei Grammy mascherati all’improvvisazione è stata concessa una percentuale di protagonismo bassissima. Ad aprire l’edizione 2021 è stato Harry Styles con Watermelon Sugar e con lo stesso brano ha vinto il premio Best Pop Solo Performance. Il brano fa parte dell’album Fine Line. Questa global popstar ha scelto due look, differenti, total black per la performance e un uno spezzato, pantalone nero e giacca principe Galles su sfondo ocra per il ritiro del premio. Ma in entrambi i casi non ha rinunciato al boa feticcio al collo, verde sul palco e llia alla consegna della statuetta, quando non ha trattenuto le lacrime. La sua voce emozionata ha commosso i fan di tutto il mondo. Da un Popstar quale lui è ci si attende controllo e invece non ha avuto timore a mostrare la sua fragilità.



approfondimento Grammy Awards 2021: da Beyoncé a Billie Eilish, ecco tutti i vincitori Per cantare Watermelon Sugar ha scelto il nero. Lui e tutta la sua band hanno giocato sul contrasto tra i look e le luci che rotevano alle loro spalle. Per oltre un minuto l'ex One Direction è rimasto fermo davanti al microfono, quasi fosse un ologramma. Poi si è sciolto, ha liberato prima il sorriso e poi braccia e gambe e quella che era un normale esibizione è diventata, come ha scritto la stampa americana, un sultry performance, una esibizione afosa. La conferma è arrivata dallo sguardo di Billie Eilish che lo ha seguito da dietro le quinte: sul volto della diciannovenne artista californiana si leggeva la gioiosa tensione che solo chi sta su un palco conosce. A "metà melone" Harry volta le spalle alle telecamere, ancheggia come solo lui sa fare, e poi con un gesto preciso si sfila il boa e lo lancia verso la batteria. Da questo momento si può considerare l'emozione vinta e l'esibizione diventa una festa!