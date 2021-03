Zayn Malik parla della paternità: "È la cosa più incredibile"

Zayn Malik: “Adoro uscire con mia figlia”

approfondimento

Zayn Malik in versione papà, le foto di Gigi Hadid su Instagram

Parlando con iHeartRadio, il cantante ha detto: “Non mi aspettavo di essere così coinvolto dalla paternità, ad essere onesto. Adoro uscire con Khai. È un ritmo davvero diverso di vita, ma per me è stato davvero facile regolarmi e questa è la cosa più sorprendente”. L'ex membro degli One Direction ha continuato: "Onestamente, è fantastico. Molte persone con cui ho parlato prima che mia figlia nascesse mi hanno spiegato che mi sarei dovuto adattare e che sarebbe stato un cambiamento enorme, ma Khai è una bambina fantastica. È stato davvero facile per me e Gigi stare a nostro agio. Ci ha reso le cose davvero facili, dorme molto bene e adora il suo latte. Al momento si tratta solo di nutrire e cambiare i pannolini. Mi sto divertendo un mondo”. L'artista ha rivelato ancora: "Non mi aspettavo di essere così coinvolto. Sono sempre stato molto concentrato su di me, a fare le mie cose, scrivere, registrare, fare musica, e ho sempre pensato solo alla mia carriera. Certo, avevo tempo anche per la mia relazione ma adesso è tutto diverso. Il fatto che Khai sia così facile da gestire è stato sorprendente per me perché adoro passare le mie giornate con lei, uscirci insieme e fare attività rilassanti. Sto guardando programmi per bambini in TV e su Netflix, imparo filastrocche, rotolo con lei e cantando per lei”. Zayn ha sfruttato al massimo il suo talento inventando ninne nanne per la sua bambina. “In un certo senso mi invento delle cose, sono principalmente melodie e lei mi fa dei suoni, il che è fantastico. Non è necessariamente una canzone specifica, mi piace solo cantarle. È molto bello”.