Gigi Hadid, nuovo look per la top model

Cambio di look per la top model, classe 1995. Nelle scorse ore Jelena Noura Hadid, questo il nome all’anagrafe, ha mostrato il nuovo stile salutando il suo iconico colore di capelli che l’ha accompagnata sulle passerelle più prestigiose del mondo.

Gigi Hadid, la foto su Instagram approfondimento Moda, Versace sfila fuori calendario con Gigi e Bella Hadid. FOTO Gigi Hadid è tra le celebrity più famose e amate a livello internazionale. Dal successo nel mondo della moda a vera e propria icona in grado di catalizzare l’attenzione dei media, nel corso degli anni la top model si è affermata come un fenomeno mediatico lanciando tendenze e novità. Gigi Hadid vanta anche un grande successo social, infatti il suo profilo Instagram conta più di sessantaquattro milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra servizi fotografici, impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia della sua famiglia; nelle scorse ore la top model ha voluto mostrare proprio ai follower il nuovo look. Gigi Hadid (FOTO) ha optato per un cambio al colore dei suoi capelli salutando il celebre biondo in favore di una sfumatura dalle tonalità rosse. Lo scatto ha immediatamente ottenuto numerosi consensi da parte dei fan tanto da contare al momento oltre 3.900.000 like.