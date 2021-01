Zayn, è uscito il video ufficiale del nuovo singolo Vibez

La popstar si prepara all’imminente uscita di Nobody Is Listening con il videoclip del brano che ha ottenuto oltre nove milioni di visualizzazioni su YouTube Condividi:

Il cantante britannico, classe 1993, è pronto per l’atteso comeback discografico, infatti pochi giorni fa la voce di Pillowtalk ha annunciato la distribuzione del nuovo album Nobody Is Listening, in uscita venerdì 15 gennaio 2021.

Vibez: milioni di visualizzazioni su YoiTube approfondimento Zayn Malik, il nuovo album è Nobody Is Listening Nelle scorse ore Zain Javadd Malik, questo il nome all’anagrafe, ha pubblicato il videoclip ufficiale di Vibez, secondo singolo estratto dall’imminente album. Il filmato ritrae come protagonista assoluto il cantante sul palco di un teatro tra scenografie in movimento e paesaggi spettacolari. Il video ha immediatamente ottenuto numerosi consensi da parte del pubblico collezionando milioni di visualizzazioni su YouTube, infatti al momento sono già oltre nove milioni.

Zayn Malik: il nuovo album approfondimento Zayn Malik, cambio di look per il cantante Nobody Is Listening arriva a circa due anni di distanza da Icarus Falls, pubblicato il 14 dicembre 2018. Il nuovo disco del cantante è stato anticipato dal primo singolo Better che ha ottenuto recensioni positive da pubblico e critica. Zayn Malik (FOTO) è uno degli artisti più amati della scena discografica pop a livello internazionale grazie anche a singoli in grado di vendere milioni di copie conquistando numerose certificazioni.