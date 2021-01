Zayn Malik, il nuovo album è Nobody Is Listening

Zayn Malik, cambio di look per il cantante

Parallelamente, Zayn Malik ( FOTO ) ha svelato anche la cover di Nobody is listening tramite un post sul suo profilo Instagram che conta più di trentotto milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, studi di registrazione e momenti di relax in famiglia.

Vibez mostra la continua evoluzione artistica del cantante che tra pochi giorni pubblicherà anche il terzo album in studio, la data di uscita è fissata per venerdì 15 gennaio .

Zayn Malik: il successo

Dalla grande esplosione mediatica con la band One Direction all’affermazione da solista, in dieci anni di carriera Zain Javadd Malik, questo il nome all’anagrafe, ha inanellato un successo dietro l’altro imponendosi come una delle stelle più scintillanti del panorama discografico internazionale.

Mind of Mine ha debuttato al primo posto della US Billboard 200 conquistando anche un disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie, il successivo Icarus Falls ha ottenuto numerosi consensi da parte dei fan, tra i singoli più amati del disco Let Me.