Gigi Hadid e Zayn Malik, su Instagram la prima foto della figlia

Prima foto a tre per Gigi Hadid, Zayn Malik (FOTO) e la loro primogenita, nata lo scorso settembre e della quale ancora non si conosce il nome. La top model 25enne ha postato sulle stories di Instagram uno scatto realizzato in occasione di Halloween, con Zayn e la bambina travestiti per l'occasione.

Gigi Hadid e Zayn Malik, prima foto con la figlia approfondimento Gigi Hadid mostra i regali di Donatella Versace e Taylor Swift Nello scatto pubblicato sulle Stories, però, il viso della piccola non si vede, opportunamente oscurato da una emoticon. Del resto Gigi e Zayn hanno sempre tenuto molto alla loro privacy e concedono pochissimo della loro vita privata ai loro follower. I tre hanno indossato i loro outfit di Halloween: Gigi si è vestita come Samus Aran, personaggio dei videogiochi Metroid, Zayn da Serpeverde per omaggiare Harry Potter mentre la bambina è stata vestita da Hulk.

Questa è la prima immagine della piccola da quando è nata. I due famosi genitori, per tutelare la figlia, hanno deciso di non condividere nemmeno il suo nome. La primissima foto che annunciava la nascita della bambina è stata pubblicata giorni dopo la sua nascita. Uno scatto in bianco e nero nel quale si intravede solo la piccola manina. "La nostra piccola si è unita a noi sulla terra questo fine settimana e ha già cambiato il nostro mondo. Sono così innamorata" ha scritto Gigi su Instagram. "La nostra bambina è bella e sana. Provare a descrivere a parole i miei sentimenti ora sarebbe un compito impossibile. L'amore che provo per questo piccolo essere umano è oltre ai limiti della mia possibilità di capirlo. Sono grato a lei, onorato di sapere che è mia e riconoscente per la vita che ci aspetta insieme" sono state invece le parole di Zayn.