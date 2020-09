Gigi Hadid mostra i regali di Donatella Versace e Taylor Swift

Gigi Hadid: i regali per la primogenita

approfondimento

È nata la figlia di Gigi Hadid e Zayn Malik: l'annuncio della nascita

Nelle scorse ore la top model, classe 1995, ha condiviso con i fan i regali ricevuti da Donatella Versace e Taylor Swift, quest’ultima tornata in cima alla prestigiosa classifica Billboard 200 con il nuovo disco Folklore.

Gigi Hadid ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che conta oltre cinquantanove milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi, servizi fotografici, viaggi e momenti di relax con gli affetti più cari.

Nella foto Gigi Hadid ha definito le due amiche come zie della piccola mostrando la tutina ricevuta dalla stilista e la copertina regalatale dalla voce di You Need To Calm Down che nei giorni scorsi ha inviato una coperta fatta a mano anche all’amica Katy Perry, diventata mamma della sua primogenita con Orlando Bloom (FOTO).