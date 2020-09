È nata la figlia di Gigi Hadid e Zayn Malik: l'annuncio della nascita

“La nostra piccola è qui, bellissima e in salute ” ha scritto Zayn, ex membro degli One Direction, su Twitter. “Provare a esprimere a parole come mi sento in questo momento sarebbe un compito impossibile. L'amore che provo per questo piccolo essere umano è oltre la mia comprensione, sono grato di conoscerla, orgoglioso di chiamarla mia e grato per la vita che avremo insieme” ha cinguettato il cantante 27enne.

Gigi Hadid aveva annunciato la sua gravidanza lo scorso aprile in un'intervista al Tonight Show condotto dal comico Jimmy Fallon. “Congratulazioni per l’attesa!”, aveva detto il conduttore. “Grazie mille – aveva replicato lei –. Avremmo voluto decidere noi come annunciarlo, ma siamo molto eccitati, felici e grati per gli auguri”. Nei mesi, però, aveva deciso di vivere il momento in maniera privata, senza ostentare foto del pancione in crescita. Una scelta che molti follower non hanno capito e che molti haters hanno criticato. “Non ho detto che la mancanza visiva di un pancione sia intenzionale né ho spiegato come io stia cercando di nasconderla. Sarò felice e orgogliosa di condividere uno scatto privato quando mi sentirò di farlo” si è poi giustificata Gigi sui social, a fronte dell'ennesimo commento di chi riteneva che lei volesse nascondere la pancia. “Per il momento sto orgogliosamente condividendo questo periodo con la famiglia e le persone che amo”. Ad agosto invece la 25enne decise di condividere su Instagram alcuni scatti d'autore realizzati dal duo di fotografi Luigi and Iango, nei quali appare bellissima ed eterea, con il pancione in bella vista.