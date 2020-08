Gigi Hadid incinta, ecco la "dieta" che sta seguendo in gravidanza

La top model, in attesa di una bambina dal compagno Zayn Malik, ha mostrato sui social alcuni “motivi” per i quali è grata. Tra questi fragole, sushi vegetariano e involtini alla cannella

Gigi Hadid sta vivendo la gravidanza con grande discrezione. Di tanto in tanto, però, la top model condivide alcuni pensieri su Instagram: l'ultimo riguarda alcuni motivi di gratitudine, riassunti in una piccola gallery. Tra questi ci sono la natura e il cielo, in tutte le sue sfumature, ma soprattutto alcuni cibi che danno l'idea delle preferenze alimentari di Gigi durante la gravidanza. In particolare spiccano le foto di involtini alla cannella, un cesto di fragole e una tavola piena di sushi vegetariano con alghe e avocado.

Gigi Hadid e la sua alimentazione in gravidanza approfondimento Gigi Hadid parla della gravidanza per la prima volta Tra le foto spicca anche un piatto che ricorda vagamente un'insalata caprese: ci sono mozzarelle, pomodorini, rucola e come base quello che sembra essere del pollo fritto. Attualmente, Gigi è tornata a New York con Zayn Malik dopo aver trascorso i mesi più duri della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) godendosi i grandi spazi aperti nella sua fattoria in Pennsylvania. L'ex star degli One Direction, 27 anni, e la modella, 25, stanno insieme da cinque anni anche se con molti alti e bassi che li hanno portati ad allontanarsi anche per diversi mesi. Adesso però le cose tra loro sembrano procedere bene, come ha confidato una fonte alla rivista Us Weekly: “Sono più vicini che mai. Gigi vive nella fattoria di sua madre con Zayn. È tornata a New York di recente, ma ha intenzione di trascorrere la maggior parte della gravidanza lì alla fattoria”.

Gigi Hadid e le polemiche per la gravidanza poco social approfondimento Gigi Hadid risponde agli haters: "Magra per la tiroidite di Hashimoto" Intanto non sono mancate le polemiche degli haters, che hanno accusato Gigi Hadid di non essere molto presente sui social e soprattutto di non condividere video e foto della sua gravidanza. A luglio, ad esempio, il padre di Gigi e di Bella, Mohamed Hadid, ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae insieme alle due modelle, al figlio maschio Anward Hadid con la fidanzata Dua Lipa, e all'amica Leah McCarthy. Nella foto la pancia di Gigi, però, è stata oscurata da un'emoticon. La cosa non è piaciuta ai follower, che si sono chiesti come mai Gigi sentisse il bisogno di nascondere la pancia.