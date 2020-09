Zayn Malik, pubblicato anche il video del nuovo brano Better

Momento d’oro per Zayn Malik, classe 1993 , tra vita privata e carriera, infatti il cantante ha pubblicato anche il video ufficiale di Better, il singolo che ha dato il via alla sua attesa terza era discografica.

Zayn Malik: il successo e l’amore

Dopo il grande successo ottenuto al fianco di Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles e Niall Horan, nel 2016 Zayn Malik decide di iniziare il suo percorso da solista con il brano Pillowtalk con cui conquista la prima posizione della prestigiosa US Billboard Hot 100 ottenendo anche cinque dischi di platino negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di oltre cinque milioni di copie.

Negli anni successivi la popstar inanella un successo dietro l’altro, tra questi Like I Would che conquista un disco d’argento e Dusk Till Dawn in duetto con Sia che guadagna numerose certificazioni, tra queste tre dischi di platino in Italia, quattro dischi di platino in Australia e due dischi di platino in Canada.