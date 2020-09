Taylor Swift, prima esibizione live con il singolo Betty

La nuova era discografica della cantante non ha disatteso le aspettative. Il disco Folklore ha ottenuto consensi in ogni angolo del pianeta consegnando a Taylor Swift nuovi record.

Taylor Swift: l’esibizione

Nei giorni scorsi la voce di You Need To Calm Down si è esibita live per la prima volta con il singolo Betty, contenuto all’interno del nuovo album.

La performance, apprezzata dai fan, è avvenuta sul palco della cinquantacinquesima edizione degli Academy of Country Music Award durante la quale sono stati consegnati i premi agli artisti che negli ultimi dodici mesi hanno dominato la scena country.

Taylor Swift, classe 1989, ha conquistato gli spettatori regalando una performance molto sentita ed emozionante; al momento, il filmato dell’esibizione vanta oltre due milioni di visualizzazioni su YouTube.