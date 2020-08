Taylor Swift, debutto record per il suo ultimo album

Si attestano a quota 844.402 (226 mila in streaming) le copie vendute negli Stati Uniti di “ Folklore ”, ultimo album di Taylor Swift ( FOTO ) uscito solo sette giorni fa. La cantautrice ha pubblicato il suo ottavo disco di inediti a sorpresa e a meno di un anno dall’uscita di “Lover”. Si tratta del record assoluto per il miglior debutto del 2020, il più importante proprio da “Lover” arrivano a quota 867 mila copie. Uscito il 24 luglio, “Folklore” è stato annunciato da Taylor Swift sui social quando ha sorpreso tutti con una serie di post dove raccontava la genesi del progetto. Ha inoltre pubblicato la cover del disco, completamente in bianco e nero, annunciando anche l’uscita del primo singolo “ Cardigan ”.

La tracklist di “Folklore”

Nel lungo messaggio pubblicato, la cantante ha raccontato la nascita dell’album: “La maggior parte delle cose che avevo in programma per questa estate non sono accadute, ma c’è una cosa che non avevo in programma ma che invece è accaduta. E quella cosa è il mio ottavo album Folklore. Sorpresa! Ho riversato tutti i miei capricci, i sogni, le paure e le riflessioni.” Infine Taylor Swift ha menzionato e ringraziato le persone che l’hanno affiancata nella realizzazione del disco. Questa la tracklist ufficiale del disco “Folklore” con la bonus track contenuta all’interno della copia fisica dell’edizione deluxe:

The 1 Cardigan The Last Great American Dynasty Exile feat. Bon Iver My tears Ricochet Mirrorball Seven August This is my trying Iliicit Affairs Invisible String Mad woman Epiphany Betty Peace Hoax The Lakes (bonus track)

Le parole di Taylor Swift e i record di “Folklore”

"Prima di quest'anno probabilmente avrei ripensato a quando pubblicare questa musica al momento ‘perfetto’, ma i tempi in cui viviamo continuano a ricordarmi che nulla è sicuro. Il mio istinto mi sta dicendo che se fai qualcosa che ami, dovresti semplicemente rilasciarlo al mondo. Questo è il lato dell'incertezza con cui sono entrata in contatto. Ho scritto e registrato questa musica in isolamento, ma sono riuscita a collaborare con alcuni dei miei eroi musicali" queste le parole di Taylor Swift. Sono sedici le canzoni presenti in “Folklore” tra cui “Betty”, nome della terzogenita di Blake Lively e Ryan Reynolds, nata lo scorso ottobre, il cui nome non era stato reso noto. Grande attenzione anche per le due canzoni "Inez" e "James", gli altri due figli della coppia di amici.

Secondo le prime analisi, “Folklore” è stato scaricato su Spotify 79,4 milioni di volte mentre su Apple Music ha raggiunto i 35,47 milioni di click. Numeri da record per la cantautrice che ancora una volta riesce a sorprendere i fan e a conquistare le classifiche.