Gigi Hadid incinta, le prime foto con il pancione su Instagram

Dopo aver inizialmente mantenuto il massimo riserbo circa il suo stato, la modella Gigi Hadid ha parlato della sua gravidanza lo scorso maggio ( Gigi Hadid parla della gravidanza per la prima volta ) e lo ha fatto attraverso un live show postato su Instagram, insieme alla make-up artist Erin Parsons. Oggi, sul suo profilo social pubblica fiera le prime foto in cui si mostra incinta . Tre immagini in bianco e nero dal tocco raffinato che mettono in luce la bellezza e la serenità della top model.

Recententemente Gigi Hadid ha ricevuto numerose critiche sul fatto che fosse restia a condividere pubblicamente la sua gravidanza con foto e video; a luglio, quando suo padre pubblica su Instagram uno scatto che lo ritrae insieme a Gigi, Bella, al figlio Anward Hadid con la fidanzata Dua Lipa e all'amica Leah McCarthy, la pancia di Gigi risulta oscurata da un'emoticon, cosa assai sgradita ai follower. Ma la risposta su Twitter alle critiche spegne le polemiche: a chi l'accusava di coprirsi con abiti larghi per non mostrare il pancione, Gigi contesta come segue: "Sarò felice di condividere uno scatto privato quando mi sentirò di farlo”, per il momento sto orgogliosamente condividendo questo periodo con la famiglia e le persone che amo”. Evidentemente "quel momento" è giunto e Gigi si mostra al mondo in tutta la sua naturalezza.