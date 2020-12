Zayn Malik, cambio di look per il cantante

La popstar , classe 1993 , è ora al centro dei media per il nuovo look che ha immediatamente ottenuto consensi da parte dei suoi fan.

Nei giorni scorsi il cantante ha attirato la curiosità del pubblico per il breve video caricato sul suo profilo Instagram che conta più di trentotto milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vira tra musica, backstage, servizi fotografici e momenti di relax con gli affetti più cari.

La voce di Pillowtalk ha infatti abbandonato il suo colore naturale di capelli per una tinta dalle sfumature bionde, nel corso degli anni l'artista si è imposto come icona di stile e glam lanciando tendenze a livello mondiale.

Nelle ultime ore alcuni scatti del cantante hanno conquistato i social, le foto ritraggono Zayn Malik con un nuovo look.

Zain Javadd Malik , questo il nome all’anagrafe, è tra gli artisti più popolari e amati nel mondo della musica. In questo periodo il cantante sta vivendo un momento davvero d’oro, in primis l’arrivo della primogenita, nata dalla storia d’amore con la top model Gigi Hadid ( FOTO ).

Zayn Malik in studio di registrazione

Zayn Malik: gli album

Negli anni il cantante ha conquistato pubblico e critica con album e singoli in grado di ottenere ottimi riscontri.

Il disco di debutto Mind of Mine ha raggiunto la vetta della prestigiosa classifica US Billboard 200 e il successivo Icarus Falls ha bissato i consensi ottenendo anche un disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di mezzo milione di copie.