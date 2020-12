Zayn Malik in studio di registrazione

Zain Javadd Malik , questo il nome all’anagrafe, è uno degli artisti più amati e seguiti della scena pop internazionale. Dall’affermazione mondiale con la boy band One Direction al successo come solista, nel corso degli anni l’artista ha inanellato consensi su consensi dominando la scena discografica.

Zayn Malik: il video su Instagram

Periodo d’oro per la voce di Like I Would che pochi mesi fa ha dato il benvenuto alla sua primogenita nata dalla storia d’amore con la top model Gigi Hadid (FOTO).

Poche ore fa Zayn Malik ha conquistato l’attenzione dei fan condividendo un breve video sul suo profilo Instagram che conta più di trentasette milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, servizi fotografici e momenti di relax con gli affetti più cari.

Il filmato, pubblicato dal cantante, è stato girato all’interno di uno studio di registrazione, non sono state rilasciate ulteriori informazioni.