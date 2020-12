Taylor Swift: svelato il nome della figlia di Gigi Hadid?

Molti ammiratori della cantante si sono convinti che il nome della primogenita della top model e di Zayn Malik si troverebbe nella traccia numero 8 del disco "Evermore"

Taylor Swift ha svelato il nome della figlia di Gigi Hadid e Zayn Malik? Alcuni fan sono convinti di sì. Gigi Hadid, ecco quale potrebbe essere il nome della figlia Venerdì Taylor Swift ha pubblicato il suo ultimo album, “Evermore”. Si tratta del suo nono lavoro discografico, il secondo in sei mesi, considerato come una sorta di disco gemello di "Folklore" pubblicato, appunto, solo pochi mesi fa. Tra i fan ha iniziato a girare un sospetto, e cioè che la traccia numero otto del nuovo disco di Taylor riveli il nome della figlia di Gigi Hadid e Zayn Malik: la canzone si intitola "Dorothea".

approfondimento Gigi Hadid, la foto social con la figlia in attesa del Natale Del resto non sarebbe la prima volta che una canzone di Taylor Swift contenga una rivelazione di questo genere. In “Folklore”, infatti, la cantante ha svelato il nome della terza figlia di Blake Lively e Ryan Reynold, Betty, alla quale ha dedicato l'omonima canzone dell'album. La piccola di casa Reynolds, infatti, è arrivata dopo James, nata nel 2014, e Inez, nata nel 2016. Il testo della canzone di Taylor Swift racconta proprio di tre ragazze, Betty, Inez e James. Per i fan fare due più due è stato semplice e poco dopo è arrivata anche la conferma di People: la terza figlia di Blake e Ryan si chiama proprio Betty. Per questo motivo è logico pensare che Taylor abbia deciso di dedicare una canzone anche alla bambina della sua amica Gigi Hadid. I fan sono partiti da un primo indizio: un recente post su Instagram della stessa Hadid mostra una serie di foto della gravidanza con la didascalia "Agosto, in attesa della nostra bambina". I fan indagatori hanno notato che "August" era anche l'ottava traccia dell'album “Folklore”, pubblicato da Taylor a luglio e hanno poi scoperto che "Dorothea" è invece l'ottava canzone di “Evermore”.

Insomma, per gli ammiratori della cantante non si tratta solo di una coincidenza. Taylor Swift ha però dichiarato che "Dorothea" parla di una "ragazza che ha lasciato la sua piccola città per inseguire i sogni a Hollywood e di quello che succede quando torna a casa per le vacanze e riscopre una vecchia fiamma”. Ma attorno a questa canzone ruotano però anche altre ipotesi. Una delle più diffuse è quella che in realtà la canzone parli di Selena Gomez. Taylor Swift ha sempre specificato che Dorothea, in realtà, è un personaggio immaginario. Tuttavia, secondo i seguaci dell'artista, avrebbe molte somiglianze con la Gomez.