Taylor Swift ha pubblicato a sorpresa il nuovo album 'evermore'

La voce di 'You Need To Calm Down', classe 1989, è ripartita dal precedente 'folklore', e ora è in arrivo la seconda parte di questa nuova era discografica di straordinario successo

Taylor Swift: “Non ‘l’ho mai fatto prima”

Nel corso degli anni Taylor Swift si è imposta come una delle artiste di maggior successo nella storia della musica, conquistando classifiche e inanellando record su record grazie ad album in grado di vendere milioni di copie.

folklore ha segnato un’importante svolta nella carriera della cantante, che ha deciso di raccontarsi in maniera più intima e diretta attraverso il disco che ha ottenuto grandi plausi da pubblico e critica.

Poche ore fa la voce di You Need To Calm Down (FOTO) ha annunciato la decisione di alzare il sipario su un nuovo capitolo della sua discografia rivelando la cover di evermore e raccontandone il processo creativo: “Non l’ho mai fatto prima. In passato ho sempre trattato gli album come singoli muovendomi poi a pianificare il successivo dopo l’uscita del disco. Con folklore è successo qualcosa di diverso. Nel corso della realizzazione, mi è sembrato come se stessi partendo e poi ritornando. Ho amato l’evasione che ho trovato in questi racconti immaginari e non”.