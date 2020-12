"Evermore": domani esce il nuovo disco di Taylor Swift

Evermore arriva fino a diciassette pezzi: quindici tracce più due bonus track. Ecco la tracklist completa (e senza maiuscole, come compare sulla copertina del disco), che comprende anche tre featuring con Haim, con Bon Iver e con i National.

willow

champagne problems

gold rush

tis the damn season

no body, no crime (feat. Haim)

happiness

dorothea

coney island (feat. The National)

ivy

cowboy like me

long story short

marjorie

closure

evermore (feat. Bon Iver)

right were you left me

it’s time to go