Gigi Hadid, la foto social con la figlia in attesa del Natale

Gigi Hadid, Natale da mamma

approfondimento

La supermodella 25enne ha condiviso su Instagram una foto con la piccola, nata lo scorso settembre. Nell'immagine si vede Gigi nel giardino della fattoria di mamma Yolanda in Pennsylvania. La modella ha scelto un outfit comodo, con la figlia comodamente accoccolata all'interno di un marsupio maculato. “Tutta una nuova definizione di occupata e stanca” ha scritto la sorella di Bella. “Ma lei è la migliore, quindi ha ricevuto le decorazioni natalizie prima” ha concluso nella didascalia. Tanti i commenti vip sotto la gallery: da Dua Lipa a Cara Delevingne, da Kourtney Kardashian a Stella Maxwell. Anche il papà di Gigi, Mohamed, ha commentato: “Ho bisogno di starle vicino. Vi amo”. Nelle foto del post Gigi ha mostrato poi l'albero di Natale e le altre decorazioni sparse per la villa. Anche in questo caso la top model non ha voluto mostrare il volto della sua bambina, di cui ancora non si conosce il nome. Gigi infatti ha vissuto la sua gravidanza nel più stretto riserbo, rivelandola solo pochi mesi prima del parto. Ad Hallowen la bimba era apparsa nelle stories, accuratamente mascherata e in costume come i genitori, il viso coperto da una emoticon. Intanto da queste foto sembra proprio che Gigi stia trascorrendo il periodo della seconda ondata di Covid-19 in campagna, anche se ha appena terminato i lavori della sua dimora in città, a Noho, quartiere di Manhattan, che divide con il compagno Zayn Malik.