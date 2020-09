Bella Hadid mostra la pancia insieme alla sorella Gigi incinta

La top model ha postato su Instagram uno scatto dove sia lei che la sorella mostrano la pancia. Ma se Gigi è in dolce attesa, il ventre di Bella è solo arricchito da un hamburger, come ha scherzato la stessa 23enne

Due sorelle, due pance. Bella Hadid ha pubblicato sul suo profilo Instagram una simpatica foto che la ritrae insieme alla sorella Gigi, che mostra l'evidente pancione (è in attesa del primo figlio dal compagno Zayn Malik). Anche Bella fa vedere il pancino piatto, specificando però che nel suo c'è dentro solo un hamburger.

Bella Hadid presto zia approfondimento Gigi Hadid incinta, ecco la "dieta" che sta seguendo in gravidanza "11 giugno 2020, due pagnotte nel forno, tranne che per il fatto che il mio è dell'hamburger, quello di Gigi è di Zayn. Vi amo così tanto, non riesco a smettere di piangere" ha scritto Bella a corredo dello scatto, in cui le due sembrano essere nella fattoria della famiglia Hadid in Pennsylvania. Del resto, manca pochissimo alla nascita del primo figlio di Gigi e Zayn e la futura zia non potrebbe essere più felice. Tanti i commenti spuntati sotto lo scatto, come quello di Gisele Bündchen: “Non c'è niente come l'amore tra sorelle”. O quello di Lenny Kravitz: “No, sono i brownies di zia Sandy”, riferendosi al contenuto della pancia di Bella.

Gigi Hadid e le polemiche sul pancione approfondimento Gigi Hadid incinta, le prime foto con il pancione su Instagram Gigi Hadid ha deciso di condividere le sue prime foto con il pancione solo a fine agosto, dopo che in tanti avevano criticato la sua decisione di vivere la gravidanza privatamente. “Molte persone erano confuse sul perché non sto condividendo di più, ma sono incinta durante una pandemia” aveva spiegato la modella, 25 anni, che è in attesa di una femminuccia. “La mia gravidanza non è una delle cose più importanti che stanno succedendo nel mondo. Questa è una ragione per cui sento che non è una cosa che ho bisogno di condividere, a parte che con la mia famiglia e i miei amici. Molte persone hanno perso la propria vita a causa del Coronavirus all'inizio della quarantena e continua a succedere anche oggi. Poi ci siamo spostati verso il riemergere del movimento Black Lives Matter e penso che la nostra presenza sui social media debba essere usata per queste cose".