La maison presenta la collezione autunno-inverno 2021 sul web poco dopo la Milano Fashion Week. Il tema ricorrente è il motivo a Greca, unito al logo Versace e reinterpretato come un labirinto dall'effetto 3D. In passerella anche Irina Shayk e Vittoria Ceretti. Gli abiti per lei sono caratterizzati dal corto: canotte bustier, gonne a trapezio e pantaloni accorciati. Forme verticali e slanciate anche per lui