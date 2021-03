Oasis, la collezione pelletteria e accessori 2021 di Bulgari

Se in questo momento la bellezza non può essere vissuta al massimo, non significa dover smettere di immaginarla. Nell'ambito della Milano Fashion Week, Bulgari presenta una collezione incentrata sulla metamorfosi, un tema da sempre rappresentato dall’icona di Bulgari Serpenti. Il suo potere trasformativo prende forma attraverso proporzioni amplificate, combinazioni di materiali non convenzionali, maxi elementi e dettagli giocosi, ma anche attraverso motivi chiave che fanno parte del patrimonio creativo della Maison, reinterpretati in modo fresco e inaspettato.

L’INTRODUZIONE DELLA RAFIA NELL’UNIVERSO DEL SERPENTE

L’evoluzione di Serpenti Forever comincia dall’introduzione della rafia nell’universo del serpente – un materiale ispirato alla natura e interpretato da Bulgari con spirito giocoso e un tocco urbano. Catturando le metamorfosi dell’elemento naturale dell’acqua, Bulgari gioca con una palette di colori fluida e cristallina, mentre il motivo in continua evoluzione della catena, insieme alla testa di serpente heritage, raggiunge nuovi livelli di seduzione con la borsa Serpenti Forever Maxi Chain.

L’INTERPRETAZIONE DEL LEGGENDARIO BULGARI LOGO

Un’altra novità della stagione è l’interpretazione maxi del leggendario logo BULGARI che spicca sulla nuova borsa “Bulgari logo”, una tote bag che coniuga praticità al tocco sofisticato del gioielliere romano. La Serpenti Cabochon Maxi Soft Matelassé affascina invece con le proporzioni esagerate della sua audace trapuntatura, mentre la borsa Serpenti Diamond Blast rinnova il suo incantesimo di seduzione con irresistibili decori realizzati con catene e un’inedita versione maxi del celebre motivo trapuntato a diamante. Infine, un’incantevole palette ispirata ad un magico tramonto rosa, veste alcuni dei modelli Serpenti più iconici della stagione, mentre la raffinata pelle di pitone dimostra ancora una volta di essere la “tela artistica” preferita da Bulgari per creare fantasie inaspettate e motivi colorati.

NELLA COLLEZIONE TESSILI INEDITE INTERPRETAZIONI DEL LOGO

La collezione tessili introduce inedite interpretazioni creative del logo Bulgari insieme a nuove combinazioni di colore tono-su-tono, mentre il regno della piccola pelletteria accoglie eccitanti borse-micro che giocano con le caratteristiche emblematiche della stagione, oltre a vivaci bracciali Serpenti e Divas’ Dream che accendono con un tocco di colore e divertimento i design più iconici della Maison.

LA COLLEZIONE OCCHIALI, METAMORFOSI CONTEMPORANEE

Cambiando pelle per lasciare il passato alle spalle e muoversi sinuosamente verso un futuro eccitante, il serpente Bulgari è l’emblema assoluto delle metamorfosi contemporanee. Il suo potere trasformativo è l’affascinante ispirazione alla base della Collezione Occhiali Autunno Inverno ‘21 che si distingue per le sue linee essenziali, i colori delicati e rassicuranti, e l’attenzione al dettaglio che richiama fortemente il DNA di Bulgari come gioielliere. Ispirata all’abilità del serpente di cambiare pelle infinite volte, la collezione Occhiali introduce nuovi modelli Serpenti, mentre l’iconica linea B.zero1 è reinventata con design rivoluzionari e un fascino senza tempo.