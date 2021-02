Zayn Malik in versione papà, le foto di Gigi Hadid su Instagram

La modella ha pubblicato alcune foto del suo compagno in compagnia della piccola Khai, nata a settembre Condividi:

Fin dalla nascita avvenuta a settembre, Gigi Hadid (FOTO) e Zayn Malik hanno sempre tenuto lontana la vita della figlia dai social media. Il giorno di San Valentino però la modella non è riuscita a trattenersi e ha scelto di condividere una serie di stories Instagram dove è immortalato il cantautore in compagnia della piccola Khai. Inoltre ha pubblicato una foto con una dedica per Zayn Malik "Ti amo, Valentino e amo la Valentina che condivideremo per sempre" ha scritto la 25enne nella didascalia. La foto è stata scattata all'ultima festa di compleanno del cantante avvenuta lo scorso gennaio.

Il nome Khai e le foto pubblicate nel giorno di San Valentino In uno slancio di dolcezza e grande felicità, Gigi Hadid ha poi condiviso nelle stories anche una foto di Zayn Malik mentre spinge la carrozzina di Khai e un’altra in cui tiene in mano una tazza con la scritta “dad” (papà in inglese). Per tutto il giorno di San Valentino sono state tantissime le foto di coppia pubblicate dalla modella e che hanno attirato l’attenzione dei fan. Un gesto inusuale per Gigi Hadid che ha sempre considerato la sua privacy fondamentale per il bene della coppia e di sua figlia. Khai è nata a settembre 2020 e la donna non ha mai rivelato il suo nome fino al mese scorso quando ha cambiato la sua biografia su Instagram in "la mamma di Khai". Alcuni fan avevano scoperto il nome durante le festività natalizie quando in una foto era possibile scorgere il nome della bimba su un regalo. Il nome “khai” significa “incoronata” in arabo ed è un omaggio a Khairiah, la nonna di Gigi Hadid.