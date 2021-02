Gigi Hadid sulla copertina di Vogue parla del parto e della maternità

Gigi Hadid è tornata in copertina, per la prima volta dopo essere diventata mamma. Protagonista della cover del numero di marzo dell’edizione statunitense di Vogue - prima volta in assoluto in cui compare nel post gravidanza - la top model ha concesso al magazine una lunga intervista in cui ha raccontato tanto del suo nuovo status da neomamma. Dal parto in casa nella fattoria di famiglia in Pennsylvania alle nuove priorità legate a questo cambiamento di vita, la modella ha rivelato moltissimo della sua intimità e della sua vita di oggi. Senza tralasciare il racconto di un travaglio durato 14 ore. Quindi non la solita gravidanza edulcorata e patinata con cui spesso le celeb rischiano di far sentire inadeguate le “comuni mortali”, ossia tutte quelle donne che hanno dovuto affrontare quel passaggio della vita (sia dentro sia fuor di metafora) che è molto delicato, molto doloroso e che ti cambia. Sia dentro sia fuori (e adesso non stiamo parlando di metafore).

Il messaggio che la cover di Vogue America e le parole di Gigi Hadid veicolano è qualcosa di positivo e non solo: necessario in un periodo storico in cui il body positive sta finalmente incrinando quel canone estetico assurdo e irraggiungibile che le passerelle e le riviste ci hanno imposto nei decenni.

Vedere che la “Fashion Bible” per eccellenza pubblica in copertina un corpo materno che ancora risente del post gravidanza è una conquista non solo per Gigi Hadid ma per tutte le mamme, le donne e in generale per tutti i corpi del mondo.



In piena, pienissima sintonia con il movimento sociale del body positive, nato per mettere in evidenza corpi non convenzionali come quelli sovrappeso o affetti da disabilità e volto a promuovere l’accettazione di tutti i tipi di corpo a prescindere da taglia, razza, genere e abilità.