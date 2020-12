Gigi Hadid, passeggiata a New York con la figlia e la sorella Bella

Gigi e Bella Hadid, a spasso con la carrozzina

I fotografi hanno scovato le due top model in giro per New York. Per la prima volta, con loro, c'era anche la figlia di Gigi e Zayn Malik nata a fine settembre, dentro la carrozzina e opportunamente nascosta agli occhi dei paparazzi. Le due modelle hanno sfoggiato outfit scuri, per dare poco nell'occhio. Gigi indossava una giacca nera oversize da uomo che ha completato con un berretto di Brixton. Sulle mani guanti color cammello, perfetti per spingere il passeggino nel freddo newyorkese. Immancabile la borsa per pannolini nera a tracolla. Sua sorella, Bella, ha scelto il suo tradizionale look in stile anni '90: lungo cappotto di pelle nero stile Matrix e stivali di pelle pesanti. Infine uno sciarpone attorno al viso, che però non è riuscito a nascondere l'identità della celebre it-girl. Per entrambe, mascherina e occhiali da sole.