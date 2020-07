Bella Hadid posa per Calvin Klein e promuove il costume intero

La modella torna a posare per la linea Swimwear del marchio: il risultato è un’elegante campagna di scatti in bianco e nero

Mentre la sorella Gigi svela per la prima volta al mondo il suo pancione, Bella posa per la nuova campagna Calvin Klein . E si fa così testimonial del costume intero, caposaldo del brand e sdoganato dal mondo del nuoto e della piscina.

Bella Hadid per Calvin Klein

Di Calvin Klein, Bella Hadid è da tempo brand ambassador. Ora, eccola posare per la nuova campagna Swimwear con scatti in bianco e nero che mettono in luce tutta la sua elegante sensualità.

Ventitré anni, Bella ha voluto condividere il risultato coi suoi oltre 31 milioni di followers, guadagnandosi ancora una volta un ruolo di rilievo nel panorama fashion (la minore delle Hadid è stata negli anni testimonial per Dior, Michael Kors, Alexander Wang, Burberry). Nel primo scatto sfoggia un costume intero dai dettagli sporty, col logo CK lungo tutto il profilo; nel secondo, posa a bordo piscina con un costume in stile cruise che somiglia ad un top. Nei giorni precedenti, sul profilo Instagram del brand erano apparsi ulteriori scatti (anche a colori), in cui la modella si mostrava con modelli iconici dentro e fuori dall’acqua. La collezione, ispirata agli anni Novanta, presenta il logo su tutti i modelli interi, mentre i bikini hanno linee retrò.

Non è, questa, la prima campagna Calvin Klein Swimwear per cui Bella Hadid ha posato. Lo scorso anno, la modella è stata scelta per la collezione Estate 2019 insieme ai colleghi Abby Champion e Matthew Noszka. Inoltre, è stata tra i volti della #MyCalvins IRL con Naomi Campbell, Diplo, Cara Taylor e Beth Ditto.