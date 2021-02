Blake Lively e la difficoltà di vestirsi dopo il parto: il messaggio

L’attrice ha spiegato quanto è stato difficile per lei accettare il corpo da neomamma e indossare in quel periodo qualcosa che la facesse sentire a proprio agio. Ha invitato così il settore fashion ad aiutare le donne a sentirsi meglio con se stesse in un periodo molto delicato

Blake Lively ha lanciato un appello importante al mondo della moda, chiedendo di considerare maggiormente come target quello delle donne post-parto. Il suo messaggio è stato veicolato da Instagram: una delle Stories appena pubblicate dall’attrice ha ricordato il look da lei indossato un anno fa per presenziare come ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon, senza tralasciare la questione psicologica - prima ancora che fisica - annessa. La star era diventata da pochi mesi mamma per la terza volta (la terzogenita della Lively e di Ryan Reynolds, Betty, è nata nell'ottobre 2019) e ha confessato di essersi sentita in difficoltà nel trovare qualcosa da mettersi per lo show di Jimmy Fallon.

La difficoltà ad accettare il corpo che cambia

approfondimento Emily Ratajkowski, tutti i suoi outfit premaman "Per creare quell’outfit ho dovuto mettere insieme una camicia e un vestito di Lanvin presi su Net-à-porter perché nessuno stilista aveva dei campioni che mi stessero bene e al contempo moltissimi negozi non avevano vestiti che mi entrassero", ha scritto Blake Lively nella didascalia a corredo della sua Stories Instagram.

Le sue parole hanno ben espresso quanto possa risultare difficile per qualunque donna accettare il corpo da neomamma, un corpo mutato non solo dalla gravidanza appena trascorsa ma anche dal parto stesso e dal cambiamento radicale che la nascita del bambino comporta, sia fisicamente sia psicologicamente.



Screenshot di Instagram.com/blakelively

L’invito rivolto alla moda: andare incontro alle donne dopo il parto

approfondimento Tutti i Vip che diventeranno mamma e papà quest'anno FOTO Indossare nel periodo dopo il parto qualcosa che faccia sentire a proprio agio potrebbe in qualche modo aiutare tutte coloro che sono da poco diventate puerpere. Proprio per questo Blake Lively ha lanciato il suo messaggio.

Un invito rivolto alla moda a considerare maggiormente il target post-parto, aiutando le donne a sentirsi meglio con se stesse in una fase della propria vita molto delicata.

Una moda a sostegno delle neomamme

approfondimento Hilary Duff incinta mostra il pancione su Instagram "Non è bello per le neomamme vedere che il loro corpo non si adatta alle misure che offrono i marchi. È alienante e ti disorienta”, ha continuato l’attrice sul social network. "Ora guardandomi indietro vorrei essermi sentita più sicura di me in quel momento. Quel corpo mi ha permesso di avere un bambino e di nutrirlo. Un vero miracolo. Ma invece di esserne orgogliosa mi sentivo insicura, solo perché non entravo nei vestiti. A pensarci adesso è così sciocco". Eppure sciocco non è perché accade a moltissime donne, a tante di coloro che provano un enorme cambiamento come quello della gravidanza e del parto. Un cambiamento su ogni livello, da quello prettamente ormonale a quello di misure e di status, diventando madri a tutti gli effetti.

Il fashion a portata di neomamme

approfondimento Ryan Reynolds parla della quarantena con Blake Lively Una moda “su misura” del corpo che cambia per eccellenza, quello di una donna che partorisce dopo la gravidanza appunto, è ciò che Blake Lively si augura che possano trovare le generazioni di future neomamme. Alcuni brand illuminati stanno già considerando il target delle neogenitrici, un esempio è quello che la stessa attrice menziona: "Katie Sturino e altri stanno alzando l'asticella, sfidando i marchi a fare di meglio e aiutando le donne a non sentirsi sole”, ha scritto nella Stories, riferendosi alla fondatrice del marchio di bellezza MegaBabe Beauty.