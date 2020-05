Ryan Reynolds parla della quarantena con Blake Lively

In diretta per il “Tonight Show” (virtuale), Ryan Reynolds scherza con Jimmy Fallon e parla di una sua famiglia segreta

Sono una tra le coppie più divertenti di Hollywood, Ryan Reynolds e Blake Lively. I due si sono spesso resi protagonisti di divertenti siparietti, davanti ai microfoni così come sui social.

Ultima in ordine di tempo, la diretta che l’attore ha organizzato con Jimmy Fallon in occasione della home edition del “Tonight Show”.

Ryan Reynolds al “Tonight Show”

L’edizione del “Tonight Show” che ha visto protagonista Ryan Reynolds è iniziata all’insegna dell’ilarità. «Quando ti dicono che dovrai rimanere in casa per parecchi giorni, è necessario scegliere bene le persone con cui trascorrere quel tempo. Devi perdere una decisione importante in una frazione di secondo, devi stare attento e pensare più veloce possibile» ha esordito l’attore.

Che ha poi raccontato di essere in isolamento con la moglie, le tre figlie e con la suocera. «Adoro le persone che sono in quarantena con me: non potevo chiedere di meglio, scegliere è stato davvero facile» ha commentato. Fallon, incuriosito, gli ha chiesto tra chi avesse dovuto scegliere. E Reynolds ha così risposto: «Tra la mia famiglia pubblica e quella segreta, che vive in Danimarca. Mi mancano molto Luna, Lekhet e Una». Uno scherzo, ovviamente, a cui il presentatore ha deciso di stare. Per la gioia degli spettatori (virtuali). «Certo, Una è fantastica», gli risponde. «È davvero dolce, ma non mi pento di aver scelto la mia famiglia di Hollywood», ribatte Reynolds.

Ovviamente, durante la puntata non sono mancati i momenti di serietà. Ad esempio, si è parlato dei 1.400.000 dollari che la famiglia ha donato per fronteggiare l’emergenza sanitaria: un milione di dollari all’associazione Feeding America, 400.000 dollari ad alcuni ospedali di New York.