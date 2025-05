Lewis Capaldi, il ritorno a sorpresa in un concerto a Edimburgo

Il cantautore britannico è tornato sul palco per la prima volta dopo la sua ultima apparizione al Festival di Glastonbury, che risale al 2023, per sostenere l’organizzazione Campaign Against Living Miserably (CALM), che si occupa della prevenzione del suicidio. Si era preso una pausa dalle esibizioni dal vivo a causa dei tic della sindrome di Tourette

Lewis Capaldi è tornato sul palco per la prima volta dopo la sua ultima apparizione al Festival di Glastonbury , che risale al 2023. Il cantautore britannico è stato ospite a sorpresa al concerto di beneficenza di Tom Walker a Edimburgo per l’organizzazione Campaign Against Living Miserably (CALM) , che si occupa della prevenzione del suicidio . Dopo il set di Walker, che ha vietato ai fan di filmare lo spettacolo con i loro telefoni, gli spettatori hanno ricevuto il suggerimento di restare ancora per una sorpresa. Capaldi è quindi apparso sul palco per eseguire sei brani, che ha concluso con la hit Someone You Loved. “Quando Lewis ha confermato all’ultimo minuto di volerlo fare, sono stato felicissimo”, ha dichiarato alla BBC Walker. “Ci siamo incontrati un paio di volte nel corso degli anni nel backstage di festival ed eventi ed è una vera leggenda”.

UNO SPAZIO SICURO

“So quanta pressione questa industria possa mettere a volte sugli artisti, soprattutto dopo una breve pausa. Quindi per lui poter suonare in un piccolo concerto segreto in uno spazio sicuro senza telefoni, rumori e aspettative è stato perfetto. Sono entusiasta di averne fatto parte”, ha proseguito Walker. Dopo il concerto a Glastonbury nel 2023, Capaldi aveva infatti annunciato che si sarebbe preso una pausa dalle esibizioni dal vivo “per il prossimo futuro”, spiegando di avere difficoltà a salire sul palco a causa dei tic della sindrome di Tourette. “Prima riuscivo a godermi ogni secondo di spettacoli come questo e speravo che tre settimane di assenza mi avrebbero sistemato”, aveva scritto su Instagram. “Ma la verità è che sto ancora imparando ad adattarmi all’impatto della mia sindrome di Toruette, e sabato [al Festival di Glastonbury] è diventato ovvio che devo dedicare molto più tempo a rimettere in sesto la mia salute mentale e fisica, così da poter continuare a fare tutto ciò che amo per molto tempo a venire”. Poche settimane dopo, nel luglio 2023, il cantautore aveva fatto una breve apparizione al concerto londinese dei Vamps, ma da allora non si era più esibito dal vivo. In ogni caso, secondo la BBC, la sua esibizione a sorpresa a Edimburgo non rappresenta un indizio di un suo prossimo ritorno ai live, ma soltanto il segno del supporto all’organizzazione di beneficenza CALM.