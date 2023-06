Lewis Capaldi, tour sospeso a causa della sindrome di Tourette

L'artista scozzese annuncia che non si esibirà più da qui al "futuro prevedibile". Con un lungo messaggio su Instagram spiega ai fan: "Sto ancora imparando ad abituarmi all’impatto della Tourette". La decisione è arrivata dopo l'esibizione al Festival di Glastonbury di sabato 24 giugno, quando aveva dovuto smettere di cantare più volte Condividi

Lewis Capaldi sospende il suo tour da qui al "futuro prevedibile". L’annuncio del cantante scozzese, da tempo alle prese con la sindrome di Tourette, arriva soltanto pochi giorni dopo la sua performance al Festival di Glastonbury: sabato 24 giugno le sue condizioni di salute gli avevano reso impossibile esibirsi com'era riuscito a fare fino a non molto tempo fa. Più volte aveva smesso di cantare mentre era sul palco. Parte proprio da qui per far sapere ai fan che per ora non c’è modo di continuare con il tour. "Ciao a tutti. Innanzitutto, grazie al Glastonbury per avermi ospitato, per aver cantato insieme a me quando ne ho avuto bisogno e per tutti i fantastici messaggi che mi sono arrivati dopo. Per me significano davvero il mondo. Il fatto che questo non sorprenda nessuno non lo rende più facile da scrivere ma sono davvero dispiaciuto di farvi sapere che mi prenderò una pausa dal tour per il futuro prevedibile", ha spiegato Capaldi ai fan con un messaggio su Instagram.



"Sto ancora imparando a gestire la Tourette" Capaldi aveva annunciato di essere affetto dalla sindrome di Tourette nel settembre 2022. A inizio giugno, aveva fatto sapere che si sarebbe preso tre settimane di pausa – fino al Glastonbury, appunto – per avere "un momento per riposarsi e recuperare". Adesso dice di sapere che pochi giorni non bastano: "Speravo che tre settimane mi avrebbero sistemato. Ma la verità è che sto ancora imparando ad abituarmi all’impatto della Tourette e sabato è diventato ovvio che ho bisogno di passare molto più tempo a rimettere la mia salute fisica e mentale in ordine, così da poter continuare a fare ciò che amo ancora a lungo". vedi anche Lewis Capaldi, il nuovo singolo è Wish You The Best

"Una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere" Il prossimo concerto di Capaldi sarebbe dovuto andare in scena domani, 28 giugno, all’Hallenstadion di Zurigo. Il tour per promuovere il suo ultimo album, Broken by Desire to Be Heavenly Sent, uscito lo scorso 19 maggio, era in programma fino a ottobre. "Mi dispiace davvero tanto per tutti coloro che avevano pianificato di venire a un mio concerto di qui alla fine dell’anno ma ho bisogno di sentirmi bene per esibirmi all’altezza di come vi aspettate. Suonare per voi ogni notte è tutto quello che avevo sempre sognato quindi questa è stata una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere nella mia vita. Tornerò il più presto possibile", ha scritto in conclusione del lungo messaggio ai fan. leggi anche Lewis Capaldi riceve una telefonata da Kim Kardashian: lo sketch FOTO

