Lewis Capaldi riceve una telefonata da Kim Kardashian: lo sketch FOTO

Se qualche mese fa Capaldi era stato invitato da Asos a fare il direttore creativo per uno shooting fotografico per alcuni capi maschili del brand, ora il cantante è passato all'intimo modellante, una categoria che gli consente di provare pose ammiccanti e seducenti per il suo pubblico digitale. Nel post in cui mostra ai fan di essere in linea con Kim Kardashian, la fondatrice di Skims , il marchio di intimo e costumi da bagno famoso negli Stati Uniti ma apprezzato dalle donne di tutto il mondo, Capaldi lascia intendere che il suo accordo con il brand è una cosa concreta. Il Daily Mail, incuriosito dalle foto, ha indagato sull'esistenza di un contatto tra il cantante e Skims ma non ha ricevuto conferme.

L'agenda di Capaldi: tra tv in streaming e musica live

Ai follower di Lewis Capaldi la trovata è piaciuta parecchio e l'hanno commentata con entusiasmo su Instagram. Mentre alcuni sognano un crossover tra il cantante di Rush e la star di Keeping Up With The Kardashian, il ventiseienne si gode l'affetto dei suoi fan statunitensi che stanno animando le sue date nei teatri e nei palazzetti.

Prima di tornare in Europa con la sua tournée, che interesserà il Regno Unito e toccherà anche la città di Milano, con una data al Forum di Assago fissata per l'8 marzo e posticipata al 31 maggio, Capaldi si esibirà tra aprile e maggio in lungo e in largo negli States, da Boston a Los Angeles passando anche per il Canada con una data a Vancouver. Le immagini e i video del suo ultimo live a Philadelphia sono ancora disponibili tra le Stories del profilo Instagram del cantante che si è detto grato per l'accoglienza ricevuta.

In attesa del nuovo album, Broken by Desire To Be Heavenly Sent, in uscita il prossimo 19 maggio, e degli appuntamenti dal vivo, i fan dell'artista scozzese potranno scoprire di più sui retroscena dell'ultima stagione del cantante, caratterizzata da scrittura e preparativi per il tour nonché dai problemi legati alla sua difficoltà nel gestire il successo, nell'atteso documentario Lewis Capaldi: How I’m feeling now. Il titolo promette di svelare un lato intimo e mai mostrato prima della star, normalmente molto estroversa, sia sui social media che sul palco.