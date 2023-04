Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Lewis Capaldi potrebbe dire addio al mondo della musica. In un’intervista rilasciata al The Sunday Times l’artista scozzese, che soffre di disturbi d’ansia, di sindrome dell’impostore (che determina la convinzione di non meritare i successi ottenuti) e di sindrome di Tourette, ha spiegato che i problemi di salute mentale stanno condizionando la sua capacità di creare musica, incluso l’ultimo album Broken By Desire To Be Heavenly Sent, “un disco che amo” e che “non vedo l’ora di suonare”, in uscita il 19 maggio. “È solo creare musica che mi fa questo. Altrimenti posso stare bene per mesi. Quindi è una situazione strana. Per ora, ne vale la pena. Ma se arriverà a un punto in cui mi starò facendo un danno irreparabile, smetterò. Odio l’iperbole ma è una possibilità molto concreta che dovrò mettere via la musica”. Tra le sfide affrontate nei concerti, Capaldi ha citato anche i tic involontari causati dalla sindrome di Tourette: “Il mio tic sta peggiorando sul palco ora. Sto cercando di venirne a capo. Se non ci riesco, sono fottuto. È più facile quando suono la chitarra, ma odio suonare la chitarra”. Il cantautore ha poi tracciato una distinzione tra sé e gli altri performer, che sono spesso turbati dalla fama: “Essere famoso è facile. Vai in giro e la gente ti saluta. Cosa c’è di difficile in questo?”, e ha spiegato che nel suo caso piuttosto “la pressione del lavoro è il problema. I giganteschi tour di venues enormi. Le aspettative su di me. Quello è sicuramente fonte di ansia per chiunque, per non parlare di un enorme ipocondriaco come me”.