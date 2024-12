Prison Break, in sviluppo il reboot della serie tv

Hulu ha ordinato l’episodio pilota del progetto di Elgin James. Come ha rivelato in esclusiva Deadline, i dettagli sulla trama non sono ancora noti, ma dovrebbe concentrarsi su un nuovo gruppo di detenuti

Il reboot di Prison Break sta per diventare realtà: Hulu ha ordinato l’episodio pilota del progetto di Elgin James, già co-creatore di Mayans M.C. e di The Outlaws. Come ha rivelato in esclusiva Deadline, i dettagli sulla trama non sono ancora noti, ma il reboot dovrebbe concentrarsi su un nuovo gruppo di detenuti e non dovrebbe invece coinvolgere i protagonisti della serie originale, Michael Scofield (Wentworth Miller) e Lincoln Burrows (Dominic Purcell).