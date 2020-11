Prison Break, il cast: chi è Wentworth Miller

10/10 ©Getty

Nel 2013 ha deciso di fare coming out, rifiutando l’invito a partecipare al Festival Internazionale del Cinema di San Pietroburgo: “Come uomo gay devo declinare l’invito. Sono preoccupato per l’atteggiamento attuale del governo russo nei confronti di uomini e donne gay”. Col tempo ha poi avuto modo di parlare della propria esperienza, raccontando d’aver provato a suicidarsi: “Ogni giorno era un test e vi erano mille modi per fallirlo, per non raggiungere gli standard degli altri. Dovevo parlare nel modo giusto e stare in piedi nel modo giusto”.

Sapevi che questi attori hanno fatto coming out? LE FOTO