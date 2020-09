Prison Break, Dominic Purcell conferma la sesta stagione

“Prison Break” è stata una delle serie TV più amate dei primi anni del Duemila. Celebre negli Stati Uniti quanto in Italia, dove vanta un folto gruppo di fan. In onda dal 2005 al 2009, ha fatto il suo ritorno nel 2017 con una quinta stagione, ambientata sette anni dopo gli eventi narrati in precedenza. La storia però non si è ancora conclusa, a quanto pare, con Dominic Purcell che ha confermato i rumor in merito a una possibile sesta stagione.

In piena quarantena dovuta al coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), con il mondo delle serie TV e del cinema alle prese con interruzioni, ritardi e rinvii, l’attore, interprete di Lincoln Burrows, aveva aggiornato i fan sullo stato dei lavori per la sesta stagione. Parole che hanno infiammato gli appassionati sul web: “Mi stanno distruggendo con le domande sulla sesta stagione di ‘Prison Break’. Ciò che posso promettere è questo. Siamo tutti d’accordo che si sarebbe fatta, nel caso in cui la storia da raccontare fosse stata degna. Società come Netflix sono alla disperata ricerca di contenuti. Il regalo più grande che artisti, atleti ecc. possono fare alle persone è l’intrattenimento. Riprendiamoci quindi le nostre vite”.