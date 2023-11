Il ritorno di Prison Break: tutto ciò che sappiamo

Prison Break si è ufficialmente conclusa nel 2017, con cinque stagioni all'attivo e milioni di fan incollati al piccolo schermo. Tuttavia, sembra che il destino della serie non sia ancora stato scritto. O, almeno, non del tutto.

Il mistero di Prison Break 6

Di Prison Break 6 si parlò già nel 2018. All'epoca, FOX annunciò i lavori per una stagione ulteriore dello show. Seguì il silenzio, interrotto in epoca di pandemia da Dominic Purcell (Lincoln Burrows) e poi ripreso. Tanto che, i fan, cominciarono a pensare che una sesta stagione non sarebbe mai arrivata. Nelle ultime settimane, a riaccendere le speranze è stato un trailer pubblicato su YouTube: con altissima probabilità si tratta però di una fake news, diventata virale sui social ma senza alcuna conferma. Anche perché Wentworth Miller non sembra intenzionato a riprendere i panni (eterosessuali) di Michael Scofield. Niente da fare, dunque, per rivedere Prison Break sul piccolo schermo? In realtà, la serie davvero tornerà. Ma in una forma diversa.