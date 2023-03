Lewis Capaldi, è uscito il video della canzone How I'm Feeling Now

Lewis Capaldi su Instagram: "Senza dubbio questa è la canzone più personale che abbia mai scritto" Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo In vista dell’uscita del documentario sulla sua vita, Lewis Capaldi ha pubblicato l’introspettivo brano How I’m Feeling Now raccontandosi come mai fatto prima d’ora. L’artista ha spiegato il significato del singolo in un post su Instagram.

lewis capaldi, il nuovo singolo è How I’m feeling now approfondimento Lewis Capaldi How I'm Feeling Now, il trailer del documentario Il 5 aprile la pellicola Lewis Capaldi: How I’m feeling now arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il documentario fornirà un ritratto inedito di uno degli artisti più amati e apprezzati al mondo.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Venerdì 17 marzo Lewis Capaldi ha pubblicato la nuova canzone How I’m Feeling Now, ovvero un viaggio personale nella sua vita fatta di alti e bassi. Parallelamente, il cantante ha distribuito anche il videoclip ufficiale del singolo ricevendo numerosi commenti positivi.

lewis capaldi: “la canzone più personale che abbia mai scritto” approfondimento Lewis Capaldi annuncia l'arrivo del film documentario VIDEO Lewis Capaldi ha parlato del significato di How I’m Feeling Now sul profilo Instagram da oltre sei milioni di follower: “Senza dubbio questa è la canzone più personale che abbia mai scritto. Gli ultimi cinque anni sono stati i migliori della mia vita ma ci sono state volte in cui non mi sono sentito felice come credevo sarei stato arrivando a questo punto della mia vita e della mia carriera”.

approfondimento Lewis Capaldi a Milano, il concerto di marzo rimandato al 31 maggio L’artista ha proseguito: “Non ho mai veramente condiviso o scritto delle volte in cui mi sono sentito così giù e questa canzone parla proprio di ciò. Spero vi piaccia”.

