Lewis Capaldi annuncia l'arrivo del film documentario VIDEO

Anche in occasione del suo debutto sul piccolo schermo Lewis Capaldi non rinuncia a divertimento ed autoironia ed ha usato i social media per un annuncio tutt'altro che istituzionale. Il cantautore scozzese ha stupito i fan con un video promozionale del suo film documentario girato col gusto dei Reels tipici di Instagram e TikTok. Nel montaggio il ventiseienne si esibisce in un cambio vorticoso di look da star della tv in streaming e sceglie i personaggi degli show più popolari su Netflix, piattaforma che ospiterà anche il suo How I’m Feeling Now in onda dal 5 aprile (sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Del nuovo progetto dell'artista si sa che è partito diversamente da come, poi, è effettivamente diventato. Inizialmente, le telecamere hanno seguito Capaldi per filmare il processo di creazione del suo secondo e atteso album ma, quando è giunto il momento di tornare in Scozia, più precisamente a Glasgow dove è cresciuto l'artista, il girato ha assunto un altro senso che è sembrato a tutti più interessante. How I’m Feeling Now è, dunque, uno spaccato sulla vita di un ragazzo che ha conosciuto una inattesa fama globale non senza subirne le conseguenze, materiali e psicologiche . La salute mentale, le pressioni e la sindrome di Tourette (problema di cui soffre Capaldi e di cui lui stesso ha parlato in diverse interviste), sono solo alcuni dei temi di un prodotto che emozionerà e divertirà gli spettatori, costruito con un mix brillante di espedienti narrativi molto in linea con la personalità eclettica del talentuoso cantautore.

La clip divertente nei panni delle icone dello streaming

Lewis Capaldi sceglie le icone della tv in streaming più recente, passando in rassegna i costumi tipici e molto riconoscibili dei personaggi di Bridgerton, Mercoledì, La Casa di Carta, Squid Game, Tiger King e Orange Is The New Black, per tornare sé stesso nella sua anonima felpa grigia col cappuccio. Non ha bisogno di troppi artifici il cantante per farsi amare ed apprezzare da milioni di fan che ogni giorno approdano sul suo profilo personale per saperne di più su cosa bolle in pentola in vista dell'uscita dell'album Broken By Desire To Be Heavenly Sent.

Capaldi, che ha già ottenuto ampi riconoscimenti internazionali ed ha tenuto cinque tournée, si è preso del tempo prima di elaborare il nuovo materiale frutto di anni difficili in cui ha sperimentato una nuova vita non priva di problematiche. In attesa della nuova musica il documentario aiuterà anche chi non lo conosce a penetrare la sua giovane personalità complessa che ha sedotto fan di diverse generazioni.