Lewis Capaldi a Milano, il concerto di marzo rimandato al 31 maggio

Niente concerto di Milano per Lewis Capaldi , costretto a disertare sia l’appuntamento italiano che quello di Zurigo. L’8 marzo, infatti, il cantante scozzese avrebbe dovuto esibirsi al forum di Assago per l’unica tappa italiana del suo tour ma i problemi che sono emersi nell’ultimo periodo l’hanno costretto a uno stop . Il concerto di Milano è stato posticipato al prossimo 31 maggio , nella speranza che Capaldi possa essere in grado di riprendere a cantare a breve termine sui palchi di tutto il mondo. Una brutta notizia per i fan, che comunque hanno capito il momento complicato dell’artista e gli si sono stretti attorno con un abbraccio virtuale, nella speranza di poterlo rincontrare presto in concerto.

Le parole di Lewis Capaldi

È stato lo stesso Lewis Capaldi, presentandosi sui social, ad annunciare il necessario rinvio dei due concerti europei di Zurigo e di Milano. Una decisione sofferta ma necessaria per continuare il percorso di cure e tornare finalmente in forma sul palco. “Zurigo e Milano, vi scrivo queste righe col cuore a pezzi. Come molti di voi sanno, nelle ultime serate del tour ho avuto difficoltà con la voce; ieri sera a Stoccolma ho fatto del mio meglio per riuscire a cantare durante lo spettacolo, anche se mi sentivo molto a disagio, perché volevo assolutamente evitare di deludere tutti voi”, ha spiegato il cantante. Parole accorate e cariche di dispiacere che hanno fatto breccia nel cuore dei suoi fan. “Sono appena stato da un medico specialista in Svezia che mi ha comunicato che ho la bronchite e che dovrei rimanere a riposo con la voce per almeno tre giorni per non danneggiare la mia voce e poter continuare il tour”, ha concluso il cantante in una storia Instagram, nella quale ha anche rassicurato che tutti i biglietti finora acquistati continuano a essere validi anche per le date rinviate. “Mi dispiace avervi deluso e questa è l’ultima cosa che avrei mai voluto scrivere. Farò tutto il possibile con il riposo e le cure per essere pronto per Barcellona. Ci vediamo presto”, ha concluso Capaldi.