Il successo mondiale di Lewis Capaldi è arrivato con la sua hit “Someone You Loved”, per sette settimane in vetta alla classifica UK e al primo posto anche in Irlanda, negli Stati Uniti, in Canada e in Malesia. La canzone ha anticipato l’uscita dell’album d’esordio del cantautore scozzese “Divinely Uninspired To A Hellish Extent”, pubblicato il 17 maggio 2019. Per festeggiare il primo anniversario del disco, Lewis Capaldi si esibirà in un concerto acustico in diretta esclusiva su DICE TV, il servizio di live streaming della celebre piattaforma inglese di ticketing e music discovery.

Tutti le info per vedere il live di Lewis Capaldi

Mancano pochi giorni all’appuntamento virtuale con la musica di Lewis Capaldi: il live stream si terrà sabato 16 maggio alle ore 21:00 (CEST). Il cantautore si esibirà in diretta, direttamente dalla casa dei suoi genitori a Bathgate, in Scozia. Sarà l’occasione per festeggiare insieme ai fan il primo anniversario del suo debut album “Divinely Uninspired To A Hellish Extent”, suonando il disco per intero in un set acustico. Con questo live Lewis supporterà e raccoglierà fondi per CALM (Campaign Against Living Miserably), un’organizzazione benefica inglese che conduce un movimento di assistenza per combatte la depressione e il suicidio. L’artista ha annunciato l’iniziativa dicendo: «L’album compie un anno la prossima settimana! Non vede l’ora di essere suonato per intero per tutti voi raccogliendo fondi per l’incredibile CALM. I primi 750 di voi che acquisteranno il biglietto riceveranno in omaggio una t-shirt di “Divinely Uninspired To A Hellish Extent” realizzata in collaborazione con ellesse (il brand, ndr)». Per assistere allo show è necessario acquistare il biglietto al prezzo simbolico di 5 sterline; i ticket sono disponibili a partire dalle ore 21:00 del 12 maggio, ovviamente sul sito di DICE. Visto che Lewis Capaldi suonerà tutto il suo “Divinely Uninspired To A Hellish Extent”, ecco la scaletta del live:

Grace Bruises Hold Me While You Wait Someone You Loved Maybe Forever One Don’t Get Me Wrong Hollywood Lost On You Fade Headspace Before You Go Leaving My Love Behind Let It Roll

Il successo di Lewis Capaldi

Il successo dirompente di Lewis Capaldi è arrivato al grande pubblico nel corso del 2019, anche se il giovane cantautore scozzese aveva già iniziato a farsi conoscere anni prima aprendo i concerti di importanti artisti come Rag‘n’Bone Man, Sam Smith, Niall Horan e Kodaline. Nell’estate del 2018 il suo nome inizia a comparire anche nelle lineup dei festival, dal Lollapalooza al Reading & Leeds. Dopo aver pubblicato un paio di EP, “Bloom” (2017) e “Breach” (2018), ecco arrivare il grande successo mondiale grazie al singolo “Someone You Loved”. Il debut album “Divinely Uninspired To A Hellish Extent” esce il 17 maggio 2019, restando in vetta alla Official UK Albums Chart per sei settimane consecutive. Il disco d’esordio di Lewis Capaldi è stato il più venduto nel Regno Unito nel 2019. Lo stesso anno l’artista è stato ospite di X Factor Italia e nel 2020 del Festival di Sanremo.