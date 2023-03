Lewis Capaldi: How I’m feeling now debutterà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 5 aprile

Un racconto inedito di una delle superstar della musica più famose e seguite al mondo. Il documentario Lewis Capaldi: How I’m feeling now regalerà un ritratto intimo e profondo dell’ artista scozzese .

Lewis Capaldi: How I’m feeling now porterà gli spettatori dietro le quinte dei concerti del cantante raccontandone la vita quotidiana tra successo e difficoltà.

Una carriera in continua ascesa che lo ha portato a diventare uno dei grandi nomi della scena discografica internazionale, Lewis Capaldi è ora il protagonista della produzione Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) in cui si racconterà in modo inedito.

Netflix Italia ha distribuito il trailer ufficiale della pellicola mostrandone le prime immagini. Parallelamente, la piattaforma di streaming ha pubblicato anche una breve sinossi nella didascalia del filmato: “Un documentario a tutto tondo per raccontare la storia di Lewis Capaldi , da giovane e ambizioso musicista a pop star conosciuta in tutto il mondo”.

approfondimento

Tra le canzoni più celebri di Lewis Capaldi troviamo Forget Me, Before You Go e Someone You Loved, il cui videoclip di quest’ultima conta oltre 600.000.000 di visualizzazioni su YouTube.